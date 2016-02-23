Боевики приказали освободить все койко-места медучреждений Горловки и Енакиево, чтобы принимать раненых - СБУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук сообщил на брифинге.

"В медицинских учреждениях Горловки и Енакиево издан приказ освободить все койко-места для того, чтобы эти медицинские учреждения могли, в случае необходимости, принимать раненых", - сказал Ткачук.

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Он подчеркнул, что поскольку на линии соприкосновения именно в этом регионе происходит больше всего обстрелов и провокаций со стороны террористов, то к этой информации СБУ относится очень серьезно и делится ею с коллегами из Министерства обороны и других силовых ведомств.