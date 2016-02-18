Перейти на стандарты НАТО в Минобороны планируют до конца 2018 года

Министр обороны Украины Степан Полторак заявляет, что переход на стандарты Организации североатлантического договора (НАТО) в Министерстве обороны запланирован до конца 2018 года, а в рядах Вооруженных сил Украины - до 2020-го.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Полторак сказал на совместной пресс-конференции с министрами обороны Королевства Швеция Петером Хултквистом и Литовской Республики Юозасом Олекасом.

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"Отработана дорожная карта, согласно которой предусмотрено и спланировано практически помесячно, что мы должны сделать в законодательном поле, в вопросах, связанных с уставами, инструкциями, в вопросах, связанных с оргштатной структурой, системой подготовки, обучения, связи", - заявил Полторак.

В связи с чем он отметил: "Практически вся работа спланирована, и она предусматривает до конца 2018 года в течение трех лет... реформировать само Министерство обороны, до 2020 года завершить реформирование Вооруженных сил Украины вместе с Генеральным штабом, когда после 2020 года мы будем соответствовать стандартам НАТО", - заявил Полторак.