Полторак рассказал, сколько лет уйдет на реформу Минобороны, Генштаба и ВСУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на заседании Совета реформ при Минобороны в Киеве.

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«У нас есть четкая программа по реформированию Министерства обороны и Вооруженных сил Украины. В целом реформирование самого Министерства обороны рассчитано на 3 года, а Вооруженных сил и Генерального штаба – на 5 лет, учитывая, что объем работы больше», - отметил Полторак.

«Мы планируем выйти на основные принципы формирования современных вооруженных сил в европейских государствах, которые входят в Альянс», - добавил Полторак.

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«С начала следующего года мы сможем презентовать эту реформу и она начнет работать. У нас будет «дорожная карта» реформирования, где по месяцам и по неделям, по годам будет расписано, что нам надо сделать», - отметил министр.