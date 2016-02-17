Суд по делу Савченко закончил слушания, впереди – прения сторон
Суд по делу украинской летчицы, народного депутата Украины Надежды Савченко объявил о завершении судебных заседаний.
Об этом в Facebook сообщила ее сестра Вера Савченко.
«Суд» объявил конец судебных заседаний. Без малого полгода... Впереди – прения сторон. Прокуроры просят на подготовку три недели! Надя возмущена», – написала она.
Как сообщил сегодня один из адвокатов Савченко Николай Полозов, стадия представления сторонами доказательств завершена.
«Суд назначает дебаты на 2 марта 2016 года», – отметил он.
Справка УНИАН. Савченко летом 2014 года похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ его обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.
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В обвинительном заключении по уголовному делу в отношении Савченко речь идет о покушении на убийство и убийстве, а также незаконном пересечении границы.
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17 декабря 2015 года Донецкий городской суд Ростовской области (РФ) продлил срок содержания Савченко под стражей до 16 апреля 2016 года.
После этого она в знак протеста объявила голодовку - третью с момента ее ареста.