Суд по делу Савченко закончил слушания, впереди – прения сторон

Об этом в Facebook сообщила ее сестра Вера Савченко.

«Суд» объявил конец судебных заседаний. Без малого полгода... Впереди – прения сторон. Прокуроры просят на подготовку три недели! Надя возмущена», – написала она.

Как сообщил сегодня один из адвокатов Савченко Николай Полозов, стадия представления сторонами доказательств завершена.

«Суд назначает дебаты на 2 марта 2016 года», – отметил он.

Справка УНИАН. Савченко летом 2014 года похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ его обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

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В обвинительном заключении по уголовному делу в отношении Савченко речь идет о покушении на убийство и убийстве, а также незаконном пересечении границы.

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17 декабря 2015 года Донецкий городской суд Ростовской области (РФ) продлил срок содержания Савченко под стражей до 16 апреля 2016 года.

После этого она в знак протеста объявила голодовку - третью с момента ее ареста.