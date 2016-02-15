Адвокат Савченко: Если бы не Касько, не было бы доказательств ее алиби

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Новикова, с Касько он трижды пересекался по делам Савченко и других украинцев, и тот всегда быстро помогал решить тот или иной вопрос, не уклонялся от ответственности.

"В феврале 2015 я попросил его вытащить из-под сукна запрос ГПРФ по делу Савченко и направить наконец официальный ответ. Когда об этом стало известно, на него тут же накинулись с разных сторон - он этим помог врагу, признал законность суда над Надеждой. Характеристики по месту службы в авиаполку передали отрицательные, а надо было задним числом сделать положительные... Тогда бы ее, конечно, сразу отпустили, с хорошими-то характеристиками", - рассказал адвокат летчицы.

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Новиков также от себя лично и от имени Савченко выразил благодарность Касько.

"Если бы не он, у нас не было бы реальных доказательств ее алиби в виде телефонной детализации. Только статус делегата ПАСЕ и общие соображения. А российский суд не давился бы прямо сию минуту, пока я это пишу, в совещательной комнате ходатайством о назначении экспертизы по присланным тогда ГПУ данным, понимая, что удовлетворить его нельзя, а отказывая, они окончательно расчехляются", - подчеркнул адвокат.

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