Суд по делу Савченко привлек приглашенного прокурорами астронома

Об этом сообщил ее адвокат Илья Новиков в Twitter.

«Сюрприз. Прокуроры попросили дать их астроному посмотреть видео. Мы просили о таком десятки раз и всегда они были против», - написал Новиков.

По его информации, астроном насчитал 6 кадров, пригодных для определения времени. «Суд объявил перерыв до 17. Все это немного странно», - прокомментировал Новиков.

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Как отметил адвокат, «по идее, прокуроры вызвали его (астронома), чтобы показать, что экспертизу провести невозможно. Пока вроде выходит наоборот».

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Как сообщал УНИАН, ранее учёная-астроном, привлечённая адвокатами Савченко, объясняла в суде, опираясь на анализ видеозаписей, что украинская лётчица была взята в плен до гибели сотрудников российского ТВ, в причастности к которой её обвиняют.