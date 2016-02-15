Активисты ворвались в здание Минюста с требованием арестовать деньги на счетах российского банка (фото)

Как сообщили УНИАН в Отделе коммуникации Главного управления национальной полиции Украины в г. Киеве, в настоящее время активисты вошли в помещение Минюста, но ведут себя надлежащим образом.

Как сообщает член "Свободы" Александр Аронец на своей странице в Facebook, министр юстиции Павел Петренко закрылся в своем кабинете и не выходит к пикетчикам. Вместо него к людям вышел замминистра Сергей Шкляр.

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"Он начал защищать Сбербанк, мотивируя отказ блокировать счета Сбербанка на 8,5 млрд тем, что он только сегодня об этом узнал! Хотя решение суда начало действовать с 29 января (2015 года, - ред.). Обещает создать рабочую группу, чтобы разобраться в ситуации", - написал Аронец.

Немного позже Аронец добавил, что у участников пикета появилась информация о том, что Петренко все-таки явится на встречу.

В свою очередь действия активистов прокомментировали и в самом ведомстве, пишет Mignews.

"Граждане ворвались в здание Министерства юстиции. Их представители требовали исполнения судебного решения насчет замораживания счетов Сбербанка России. С ними поговорил Сергей Шкляр, заместитель министра по исполнению судебных решений", - сообщил заместитель министра юстиции Украины Гия Гецадзе.

Чиновник рассказал, что на данный момент еще продолжается разбирательство по этому делу. "Идет судебное разбирательство. И как только будет решение, которое войдет в законную силу, наши судебные исполнители его исполнят. Так что, я думаю, что они пришли не по адресу", - объяснил он.

По словам Гецадзе, сейчас в здании находится около 60 человек. Они хотели видеть министра, но не застали его в кабинете, так как "у Петренко сегодня очень насыщенный день".

Кроме того, сейчас в Минюсте находится еще и полиция. "Полиция есть. Они стараются, чтобы граждане соблюдали порядок, хотя они поломали турникеты, когда врывались в минюст. Я думаю, им грозит административная ответственность", - добавил замминистра.