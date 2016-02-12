Разошлись в показаниях: "Омбудсмен" "ДНР" назвала фейком заявление "республиканской" коллеги о смертной казни

"Это фейк", — заявила Морозова, отказавшись от дальнейших комментариев, пишет Новая газета.

При этом "замминистра обороны" "ДНР" Эдуард Басурин признался, что все же слышал про вынесение смертного приговора, однако не смог сообщить подробностей, поскольку он лично не занимается подобными вопросами.

Читайте такжеПоставки РФ вооружения на Донбасс говорят о подготовке ею наступления - разведка

Как сообщал УНИАН, по словам "и.о. председателя военного трибунала" "ДНР" Людмилы Стратейчук, боевики "Донецкой народной республики" вынесли приговор к исключительной мере наказания — смертной казни.