В "ДНР" вынесли первый смертный приговор

Об этом заявила "и.о. председателя военного трибунала" "ДНР" Людмила Стратейчук, сообщает РИА Новости.

"Такие решения принимать сложно. Уже есть приговоры к высшей мере наказания. На сегодняшний день приговор только один", — сказала Стратейчук.

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По ее словам, "приговоренный к смертной казни совершил преступления против гражданских лиц, также он обвинялся в сокрытии преступлений, приобретении и хранении оружия и ряде других тяжких правонарушений".