В "ДНР" вынесли первый смертный приговор
16:04, 12 февраля 2016Общество
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Боевики "Донецкой народной республики" вынесли приговор к исключительной мере наказания — смертной казни.
В "ДНР" вынесли первый смертный приговор / golos.md
Об этом заявила "и.о. председателя военного трибунала" "ДНР" Людмила Стратейчук, сообщает РИА Новости.
"Такие решения принимать сложно. Уже есть приговоры к высшей мере наказания. На сегодняшний день приговор только один", — сказала Стратейчук.
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По ее словам, "приговоренный к смертной казни совершил преступления против гражданских лиц, также он обвинялся в сокрытии преступлений, приобретении и хранении оружия и ряде других тяжких правонарушений".
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