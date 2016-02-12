На флагштоках МИД Украины рядом с государственным флагом поднят крымскотатарский (фото, видео)

16:35, 12 февраля 2016
Общество
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Заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко и председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров подняли возле Министерства иностранных дел крымскотатарский флаг рядом с государственным флагом Украины.

twitter.com/MFA_Ukraine

Как передает корреспондент УНИАН, крымскотатарский флаг поднят в поддержку граждан Украины, которые подвергаются репрессиям со стороны российских оккупантов во временно оккупированном Крыму.

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Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что на каждой встрече в Мюнхене в рамках конференции по безопасности будет поднимать вопрос в связи с очередной волной геноцида крымских татар со стороны России.

Чубаров также заявил, что Россия готовит тотальные репрессии против крымскотатарского народа в оккупированном Крыму под видом борьбы с исламским терроризмом.

Он отметил, что из-за резкого ухудшения ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму, что характеризуется многочисленными обысками в домах крымских татар и задержанием более 10 верующих мусульман, МИД Украины в течение дня находится в постоянном контакте с Меджлисом крымскотатарского народа.

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