На флагштоках МИД Украины рядом с государственным флагом поднят крымскотатарский (фото, видео)

Как передает корреспондент УНИАН, крымскотатарский флаг поднят в поддержку граждан Украины, которые подвергаются репрессиям со стороны российских оккупантов во временно оккупированном Крыму.

Читайте такжеРФ готовит тотальные репрессии против крымских татар под видом борьбы с терроризмом - Чубаров

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что на каждой встрече в Мюнхене в рамках конференции по безопасности будет поднимать вопрос в связи с очередной волной геноцида крымских татар со стороны России.

Crimean Tatar Flag flies near MFA #Ukraine.We urge #Russia 2 cease repressions agnst Crimean Tatars #CrimeaIsUkrainepic.twitter.com/P0tfsa1aGz — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) 12 Февраль 2016

Чубаров также заявил, что Россия готовит тотальные репрессии против крымскотатарского народа в оккупированном Крыму под видом борьбы с исламским терроризмом.

Он отметил, что из-за резкого ухудшения ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму, что характеризуется многочисленными обысками в домах крымских татар и задержанием более 10 верующих мусульман, МИД Украины в течение дня находится в постоянном контакте с Меджлисом крымскотатарского народа.