В Запорожской области неизвестные обстреляли молоковоз

Как сообщает Главное управление полиции в Запорожской области, сообщение о преступлении поступило в полицию сегодня, 11 февраля.

«Сегодня около 4 утра поступило сообщение от начальника транспортного цеха мелитопольского ОАО «Молокозавод», который заявил, что возле села Мордвиновка принадлежащий предприятию автомобиль-молоковоз, который занимается сбором молока у населения, преследуют неизвестные лица на легковом автомобиле», - рассказали в полиции.

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На место происшествия выехала оперативная группа полиции, сотрудники которой установили, что передвигавшиеся на легковом автомобиле неизвестные несколько раз выстрелили в сторону молоковоза из неустановленного оружия. Водитель и экспедитор не пострадали.

По данному факту начато уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Проводится досудебное расследование.

Проводится комплекс мероприятий по установлению подозреваемых и их задержанию.