Суд по делу Савченко отказал в вызове на допрос украинских военных
Суд по делу украинской летчицы Надежды Савченко отклонил ходатайство защиты о вызове на допрос украинских военных, участвоваших в бою 17 июня 2014 года.
Об этом в "Твиттере" написал адвокат Надежды Савченко Илья Новиков. Адвокаты просили суд вызвать в суд военных украинской армии, которые бы рассказали, кто на самом деле руководил обстрелом, в участии в котором обвиняют Надежду Савченко.
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Илья Новиков пояснил, что пригласить украинских военных в суд в Донецк (Ростовская область России) невозможно, так как, согласно действующему украинскому законодательству, военные не могут приехать без вызова суда.
По словам Ильи Новикова, он – единственный в зале, кто знает кто руководил обстрелом, этого не знает ни Надежда Савченко, ни другие адвокаты. Сведения об этом существуют только в материалах дела, которые находятся в харьковском управлении СБУ.
"Мы хотим услышать свидетелей, которые скажут именно об этом: кто руководил обстрелом и отдавал приказы", - заявил адвокат. Он подчеркнул, что у следствия нет ни одного лица, которое видело Надежду Савченко на вышке, но защита предлагает вызвать людей, которые могли что-то видеть.
Однако суд Донецка Ростовской области отказал. Следующее заседание состоится 15 февраля.
Тогда вот вам ходатайство - шлите запрос в Украину. Получите подлинники документов, приедут свидетели. Или не шлите. Если вам не интересно)— Ilya Novikov (@vertiporokh) February 10, 2016
Суд посовещался и решил ничего не посылать. Все-таки РФ по барабану, кто стрелял по журналистам (почему-то так и казалось с самого начала)— Ilya Novikov (@vertiporokh) February 10, 2016