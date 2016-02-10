Суд по делу Савченко отказал в вызове на допрос украинских военных

Об этом в "Твиттере" написал адвокат Надежды Савченко Илья Новиков. Адвокаты просили суд вызвать в суд военных украинской армии, которые бы рассказали, кто на самом деле руководил обстрелом, в участии в котором обвиняют Надежду Савченко.

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Илья Новиков пояснил, что пригласить украинских военных в суд в Донецк (Ростовская область России) невозможно, так как, согласно действующему украинскому законодательству, военные не могут приехать без вызова суда.

По словам Ильи Новикова, он – единственный в зале, кто знает кто руководил обстрелом, этого не знает ни Надежда Савченко, ни другие адвокаты. Сведения об этом существуют только в материалах дела, которые находятся в харьковском управлении СБУ.

"Мы хотим услышать свидетелей, которые скажут именно об этом: кто руководил обстрелом и отдавал приказы", - заявил адвокат. Он подчеркнул, что у следствия нет ни одного лица, которое видело Надежду Савченко на вышке, но защита предлагает вызвать людей, которые могли что-то видеть.

Однако суд Донецка Ростовской области отказал. Следующее заседание состоится 15 февраля.

Тогда вот вам ходатайство - шлите запрос в Украину. Получите подлинники документов, приедут свидетели. Или не шлите. Если вам не интересно) — Ilya Novikov (@vertiporokh) February 10, 2016