"Дело с политическим душком": защита Савченко опубликовала запись разговора о фальсификации дела

Аудиозапись обнародовал адвокат украинской летчицы Марк Фейгин на своей странице в Twitter.

"Анонимный человек прислал запись лица, который является якобы отцом Маньшина. Ну, послушал", - написал он.

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На записи разговор двух мужчин с типичным российским акцентом, один из которых рассказывает о карьере следователя Маньшина. По их словам, "дело с политическим душком, опасное для репутации следователя".

"Схватили простую женщину, притащили на территорию России, любому ж человеку понятно, что сама она не дура прийти к беженцам.. Ну это ж опять попахивает чем-то, фальсификациями ... Он должен отказаться, сказать "не буду", зачем ему марать свою биографию?" - отметил один из собеседников.

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Фейгин отметил, что эту запись защите передал аноним.

Комментируя аудиозапись, Фейгин рассказал журналистам, что получил ее около года и в его распоряжении есть также другие подобные аудио, передает "РБК-Украина".

"Это запись от человека, который работает вместе с отцом следователя Маньшина. Когда я с ним разговаривал, тот рассказывал, что отец жаловался, что Маньшин находится под давлением, вынужден фальсифицировать доказательства, жизнь у него несладкая и так далее. Эта запись не единственная, но более-менее подходящая, чтобы выложить ее публично. Мы не утверждаем, что это отец Маньшина. Если уж этим заинтересуются правоохранительные органы, пусть они и занимаются верификацией этого", - сказал Фейгин.

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В свою очередь, адвокат Илья Новиков на своей странице в Facebook сообщил, что следователя Маньшина допрашивают в суде по делу Савченко.

"Сперва (Маньшин - УНИАН) держался браво, такой солдафон "никакнет" "немогузнать". Но уже после обеда потек. Сперва признался, что лично готовил обвинительное заключение, подписанное начальником и утвержденное замгенпрокурора. То есть отвечает за все выводы", - написал он.

Как сообщал УНИАН, Савченко летом 2014 года похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ его обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

В обвинительном заключении по уголовному делу в отношении Савченко речь идет о покушение на убийство и убийстве, а также незаконном пересечении границы.

17 декабря 2015 года Донецкий городской суд Ростовской области (РФ) продлил срок содержания Савченко под стражей до 16 апреля 2016 года.