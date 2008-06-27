НБУ выпустил юбилейную монету, посвященную Роману Шухевичу (фото)

Национальный банк Украины выпустил юбилейную 5-гривневую монету из серии «Знаменитые личности Украины», посвященную генерал-хорунжему и главному командиру Украинской повстанческой армии (1943 – 1950), военному и политическому деятелю Роману Шухевичу.

Как сообщает пресс-служба НБУ, монета изготовлена из серебра, качество чеканки – “пруфф”, масса – 15,55 г, диаметр – 33 мм, тираж – 3 тыс. штук. Гурт монеты рифленый.

На аверсе монеты расположена композиция стилизованного ломаной дороги, которая поднимается вверх, на фоне дороги надпись «Слава Украине!», вверху – Малый герб Украины и надпись полукругом – «Национальный банк Украины», под которым – номинал и год чеканки монеты, а также обозначение металла, его пробы – Ag 925, массы в чистоте и логотип Монетного двора НБУ.

На реверсе изображен портрет Р.Шухевича на фоне стилизованного леса, который символизирует военное сопротивление оккупантам и национально-освободительное движение на территории Украины, а также расположены надписи: «Героям слава!» (справа), «1907/Львов/1950/Билогорща» (налево) и – внизу полукругом – “Роман Шухевич”.

Авторы эскиза – Владимир ТАРАН, Александр ХАРУК, Сергей ХАРУК, автор модели – Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО.

Фото з сайту НБУ