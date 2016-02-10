Число погибших в результате подрыва автобуса возле Марьинки возросло до 4 человек (фото)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

«По состоянию на 11:00 известно, что во время взрыва погибли 3 человека, еще один человек – житель Макеевки - получил ранение. Его доставили в Кураховскую городскую больницу, но от полученных травм он скончался», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 февраля, около 08:00 возле КПП в Марьинском районе на неизвестном взрывном устройстве подорвался автобус с пассажирами.

Установлено, что микроавтобус Volkswagen ехал из Донецка в Марьинку. Во время прохождения пропускного пункта водитель, пытаясь объехать очередь, съехал с основной дороги на обочину и подорвался на взрывном устройстве.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).