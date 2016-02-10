Прокуратура открыла уголовное производство из-за подрыва пассажирского микроавтобуса под Марьинкой

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Установлено, что микроавтобус «Volkswagen» ехал из Донецка в Марьинку. Во время прохождения пропускного пункта водитель, пытаясь объехать очередь, съехал с основной дороги на обочину и подорвался на взрывном устройстве, говорится в сообщении.

«По предварительной информации, во время взрыва погибли 2 человека, еще один человек – житель Макеевки получил ранения», - отметили в прокуратуре.

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По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Досудебное расследование проводит Волновахский отдел Национальной полиции Главного управления Национальной полиции в Донецкой области под процессуальным руководством Волновахской местной прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 07.56 на расстоянии около 600 м от КПП «Марьинка» подорвался Volkswagen Transporter, в котором ехали 5 человек.

По данным пресс-секретаря АТО Андрея Задубинного, на месте погибли два человека, еще один человек скончался по дороге в автомобиле скорой помощи.