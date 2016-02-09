В Житомире работники ПТУ под лозунги "Поднимите профтехобразование с колен!" штурмовали горсовет (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции пришли под стены Житомирского городского совета с лозунгами «Поднимите профтехобразование с колен!», «Прекратите голодомор профтехобразования!», «Образование - не бизнес, знания не товар!». Люди стоят под дождем под зонтиками.

Участники акции требуют, чтобы вопрос принятия на баланс города профтехучилищ был рассмотрен сегодня на очередной сессии горсовета, посвященной, в основном, земельным вопросам.

Позже во внутрь городского совета прорвались остальные участники акции, которые требуют у депутатов принять ПТУ на баланс города.С пикетчиками встретились и выслушали их требования представители властей города, после этого в помещение горсовета вошли несколько пикетчиков. На месте события присутствовали правоохранители.

Участники акции с криками «Позор!» прошли мимо охраны на второй этаж Житомирского горсовета, где сейчас проходит очередная сессия.

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В сессионный зал они не заходят, а стоят у входной двери, громко кричат и требуют выслушать их требования. Это мешает работе сессии.

В то же время в сессионном зале находятся представители пикетчиков, которые прошли туда раньше с согласия руководства горсовета. Они держат плакаты с лозунгами "Где нам получить профессию?», «Не оставляйте государство без рабочих рук».

Сухомлин также подчеркнул необходимость решать все проблемные вопросы в рамках действующего законодательства.Мэр Житомира Сергей Сухомлин предложил внести указанный вопрос в повестку дня сессии, и депутаты проголосовали за это.

Заседание сессии продолжается.

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Как сообщал УНИАН, 25 января депутаты Житомирского горсовета решили не принимать на баланс города 10 профтехучилищ, на содержание которых в 2016 году потребуется около 75 млн грн.

На сессии прозвучало, что указанная сумма денежных средств является чрезвычайно большой нагрузкой на городской бюджет и эти расходы должны финансироваться из областного бюджета, поэтому горсовет проголосовал за направление соответствующего обращения к правительству и парламенту.

Справка УНИАН. Согласно Закону «О бюджета на 2016 год» полномочия по финансированию профессионально-технических учебных заведений с 1 января переведены на местные бюджеты и в госбюджете субвенция на эти расходы не предусматривается.

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Ряд городских советов уже приняли обращение к руководству государства с просьбами вернуть финансирование профессионально-технического образования из государственного бюджета или же передать органам власти областного уровня. Основной аргумент, что большинство заведений профтехобразования готовят рабочих не только для города, где они расположены, а также для нужд всей области и других регионов.