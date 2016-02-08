"УНИАН-Поддержка": Экологические инспекторы проверяют качество воды в Коростене после жалоб местных жителей

Напомним, ранее жители города Коростень Житомирской области обратились к УНИАН в рамках проекта «УНИАН-Поддержка» с жалобой на загрязнение реки Уж.

По их информации, с дождевого стока, расположенного чуть выше по течению, через небольшой ручей (50 м от парка), в водную артерию попадают вредные вещества - вода стала серой и имеет странный запах. «Этот сток давно спрятан под землю, и к реке выходит только труба. Не так давно кто-то начал сбрасывать в него отходы и это кардинально изменило городскую артерию», - отмечают горожане.

Они обеспокоены тем, что стоки, попадающие в реку Уж, могут быть небезопасны для живых организмов в самой реке и на ее берегах, а также для людей, часто гуляющих в парке им. Островского.

Новый проект ведущего информационного агентства страны – «УНИАН-Поддержка» - создан, чтобы помочь украинцам в решении любых проблем. Проект не концентрируется исключительно на вопросах в плоскости «гражданин-власть», команда агентства готова помочь и в ситуациях обыденного характера. Каждый может обратиться в редакцию с проблемой, которая его волнует, даже если это недовольство составом Верховной Рады или нетрезвым электриком из ЖЭКа, или другими повседневными жизненными ситуациями.