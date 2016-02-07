Определена первая тройка финалистов нацотбора на "Евровидение-2016"

Как сообщает "Первый национальный", финалистами стали Джамала и группы The Hardkiss и Brunettes Shoot Blondes.

В частности, Джамала сочинила и исполнила очень знаковую для нее песню под названием "1944" (год насильственной депортации крымских татар), отражающую трагедию ее семьи и всего крымскотатарского народа.

The Hardkiss исполнили песню "Helpless". Несмотря на англоязычность этого яркого украинского коллектива, припев песни выполнен на украинском языке.

В свою очередь созданная в прошлом году группа Brunettes Shoot Blondes представила песню "Every Monday".

Таким образом, не прошли в финал Светлана Тарабарова, Владислав Курасов, Аида Николайчук, Лавика, Тоня Матвиенко и Анастасия Приходько.

Другие три финалиста будут отобраны в ходе 2-го полуфинала, который состоится 13 февраля.

В полуфиналах участвуют по 9 конкурсантов, из них по 3 проходят в финал по суммарным оценкам зрителей и жюри.

В качестве жюри шоу выступают Константин Меладзе и участники "Евровидения" от Украины в прошлые годы Андрей Данилко (более известный как Верка Сердючка) и Руслана Лыжичко.

21 февраля победители полуфиналов поборются за право представлять Украину в Стокгольме (Швеция) в мае этого года.