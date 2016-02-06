В украинских городах прошли протестные акции против российских банков (фото, видео)

Как сообщает "Радио Свобода", в Киеве на акцию пришло около 30 участников молодежного крыла партии "Свобода" – "С14" и "Правого сектора".

Активисты обвиняли банки с российским капиталом в финансировании оккупации Украины и требовали их национализации.

Кроме того, они вытянули транспарант с надписью "Нет российским АЗС".

В мегафон участники акции скандировали рефрен известной "песни" про российского президента Владимира Путина.

При этом большинство из их прятали свои лица.

Перед входом в отделение "Сбербанка России" активисты устроили перфоманс, залив его кровью, в которую выбросили гильзы.

Также, в частности, они оставили на окнах "Проминвестбанка" надпись "Долой оккупантов".

Кроме того, аналогичная акция состоялась в субботу и в Одессе.

Как передает корреспондент УНИАН, в акции приняли участие представители "Самообороны Майдана Одессы", "Правого Сектора", "Сокола", "5.10" и других организаций.

Активисты на стеклянном фасаде здания прикрепили наклейки в тонах российского флага с надписью "Мы финансируем оккупантов". Также они держали плакаты: "Российский бизнес - филиал Кремля", "Сбербанк России убивает", "Не покупай российское" и т.д.

В руках участников акции были флаги Украины и флаги организаций, которые они представляют.

Организаторы призвали одесситов бойкотировать "Сбербанк России", "ВТБ", "Проминвестбанк" и др. Они утверждают, что названные компании принадлежат ближайшим соратникам Путина, а также имеют отношение к финансированию террористических группировок на востоке Украины.

В Харькове порядка 30 человек из нескольких националистических организаций устроили акцию протеста возле двух отделений "Сбербанка России", сообщает 057.ua.

Активисты заклеили входные двери наклейками "Не спонсируй оккупанта", после чего пошли в центральное отделение, где вылили у входа красную краску и высыпали гильзы. Митингующих сопровождало большое количество правоохранителей.

В Днепропетровске несколько активистов устроили скромную аналогичную акцию перед отделением "Сбербанка России", сообщают "События Днепропетровска".

Молодые люди в балаклавах держали в руках транспарант с надписью "Не поддерживай оккупантов".