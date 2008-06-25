Суд вынес приговор по делу о вандализме на еврейском кладбище

В Житомирской области осужден злоумышленник, который совершил акт вандализма на еврейском кладбище в Бердичеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе СБУ в Житомирской области, приговором Бердичевского горрайонного суда 20-летний местный житель осужден согласно ст.297 (надругательство над могилой) Уголовного кодекса Украины. Суд назначил ему наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы с годичным испытательным сроком.

Как объяснил осужденный, акт вандализма он совершил из хулиганских побуждений и в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник также добровольно возместил причиненный ущерб.

Вандала задержали 4 марта этого года по подозрению в совершении акта вандализма на могиле цадика Ицхака Леви Бердичевского.