Суд вынес приговор по делу о вандализме на еврейском кладбище

21:56, 25 июня 2008
Общество
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Злоумышленник уже возместил ущерб

В Житомирской области осужден злоумышленник, который совершил акт вандализма на еврейском кладбище в Бердичеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе СБУ в Житомирской области, приговором Бердичевского горрайонного суда 20-летний местный житель осужден согласно ст.297 (надругательство над могилой) Уголовного кодекса Украины. Суд назначил ему наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы с годичным испытательным сроком.

Как объяснил осужденный, акт вандализма он совершил из хулиганских побуждений и в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник также добровольно возместил причиненный ущерб.

Вандала задержали 4 марта этого года по подозрению в совершении акта вандализма на могиле цадика Ицхака Леви Бердичевского.

 

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