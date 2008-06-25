На территории Луцкой тюрьмы начинаются масштабные раскопки

На территории Луцкой тюрьмы в ближайшее время начнутся масштабные раскопки. Для проведения этих работ будет создана специальная комиссия.

Об этом на пресс-конференции сообщил городской председатель Луцка Богдан ШИБА.

Как сообщили УНИАН в отделе охраны культурного наследия департамента архитектуры и градостроения городского совета Луцка, сейчас продолжаются подготовительные работы относительно исследования исторических источников, архивных материалов СБУ и МВД, запись очевидцев событий для точного установления мест массового захоронения узников Луцкой тюрьмы. Теперь известно, что раскопки будут продолжаться в районе Старого города, на территории бывшей тюрьмы, а также будут продолжаться работы на Гнидавской горке. Именно там, где в прошлом году были обнаружены остатки почти 400 советских военнопленных, которые были перезахоронены 22 июня на Братском кладбище. Сейчас территория возле Луцкой тюрьмы заасфальтирована и археологи допускают, что сегодня на местах массовых захоронений в районе Старого города стоят жилые дома.

“Все археологические работы планируется выполнить до конца года и после их окончательного завершения - места захоронения соответствующим образом будут обустроены памятными знаками, осуществлено благоустройство, построены часовни. В частности, уже запланировано у Стены скорби, где сейчас указаны сотни имен жертв расстрела узников Луцкой тюрьмы, построить церковь Луцких великомучеников”, - сказал мэр Луцка.

По мнению городского председателя, при СССР вопрос о массовых захоронениях обходили молчанием, избегая темы как огромных потерь Красной Армии в 1941 году, так и массовых репрессий по подозрению в связях с освободительным движением в 1940-50-х годах.