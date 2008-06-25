На смену жаре идут дожди

Завтра в большинстве регионов Украины пройдут кратковременные дожди.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 26 июня в Украине переменная облачность. В западных, а днем местами в северных и большинстве центральных областей кратковременный дождь, гроза, днем в западных областях кое-где град. На остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем в западных областях местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 20°, в северных и восточных областях 8-13°; днем 21-26°, в южной части 28-31°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 13-18°.

27-28 июня в Украине переменная облачность. 27 июня без осадков, только днем в областях Прикарпатья кратковременный дождь, гроза. 28 июня ночью в западных и северных областях, днем в Украине кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с, во время гроз местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 20°, 27 июня на севере Левобережья 8-13°; днем 25-30°, в южной, восточной части, а 27 июня и в Закарпатье до 32°.

29 июня в восточной половине страны, 30 июня на севере Левобережья, а днем и в Закарпатье и Прикарпатье местами кратковременные дожди, грозы; на остальной территории преимущественно без осадков. Температура в южной части ночью 15-20°, днем 26-31°; на остальной территории ночью 10-16° (29 июня в западных областях 8-13°), днем 22-28°, 30 июня на крайнем западе до 30°.

В Киеве завтра переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью 11-13°, днем 23-25°.

27-28 июня в столице переменная облачность. 27 июня без осадков; 28 июня ночью местами небольшие, днем умеренные кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с, днем 28 июня местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 25-30°.

29-30 июня в Киеве преимущественно без осадков. Температура ночью 11-16°, днем 23-28°.