Милиция раскрыла убийство директора "Черниговбудинвеста"

В Черниговской области раскрыто убийство директора КП "Черниговбудинвест" Владимира Бондаренко, совершенное 1 марта этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам во время пресс-конференции начальник УМВД в области Иван КАТЕРИНЧУК.

По его словам, расследование этого резонансного в регионе дела работники органов внутренних дел начали фактически с нуля. Однако на десятый день установили вероятных убийц. Троих подозреваемых задержали 21 марта на разных квартирах в Чернигове, а организатора преступления – 5 июня. Все они – жители Чернигова, некоторые из них ранее были судимы.

И.КАТЕРИНЧУК отметил, что на квартире, где был задержан организатор убийства, работники милиции изъяли арсенал оружия – два пистолета, две гранаты, автомат "Калашникова" и охотничье ружье. Сейчас оружие проверяют в соответствующих базах данных Украины и стран СНГ на причастность к другим преступлениям.

Также начальник УМВД в области отметил, что следствие располагаем материалами, которые свидетельствуют о том, что преступление было спланировано заранее, и некоторое время преступники вели наблюдение за В.Бондаренко.

Следственно-оперативная группа рассматривала несколько версий, среди которых – и заказное убийство, связанное с профессиональной деятельностью погибшего. "Сегодня версия не подтверждается, хотя окончательно не исключается", - сказал И.КАТЕРИНЧУК. Сам он основным мотивом преступления пока что называет корыстный. Преступники похитили из квартиры В.Бондаренко в Чернигове 33 тысячи долларов, 500 евро и золотые украшения. По объяснениям задержанных, совершать убийство они не собирались.

Следствие по делу продолжается, его проводит следственное управление УМВД в Черниговской области.

Как сообщал УНИАН, 1 марта в с. Ульяновка под Черниговом на даче был убит руководитель городского коммунального предприятия "Черниговбудинвест" 67-летний В.Бондаренко. В.Бондаренко возглавлял КП "Черниговбудинвест" в 2004-2006 годах, в феврале 2008 года снова был назначен руководителем этого предприятия.

КП "Черниговбудинвест" - посредническое предприятие, основанное в 2004 году с целью создания благоприятных условий для работы подрядных организаций города, эффективного ведения строительства, предотвращения перепродажи выделенных для строительства земельных участков.