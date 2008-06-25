Украинский фрегат запеленговал три подозрительных судна

Экипаж фрегата Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины “Гетьман Сагайдачний”, который полтора месяца назад вышел из Севастополя для несения боевой службы в Средиземном море, продолжает успешно выполнять задачи операции НАТО по выявлению и предупреждению террористических действий “Активные усилия”.

Как напоминает Управление пресс-службы Минобороны, главная цель операции “Активные усилия” заключается в том, чтобы сделать невозможной деятельность в Средиземном море международных террористических организаций, в частности, осуществление нелегальных морских перевозок из наиболее угрожающих направлений – Ближнего Востока, Северной Африки, пролива Гибралтар и из Черного моря. Речь идет о препятствии незаконному обращению оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ, оружия массового поражения, перевозке наркотиков, а также доставке нелегальных мигрантов, которые являются основными источниками финансирования деятельности международных террористических организаций.

Как сообщил с борта украинского корабля офицер по связям с общественностью похода капитан 2 ранга Александр ШТАЛТОВНЫЙ, на протяжении двух последних суток экипажем украинского фрегата были запеленгованы три торговых судна, которое в свое время по тем или иным причинам попали в поле зрения и, соответственно, специальный перечень НАТО.

По словам главного операционного офицера похода старшего лейтенанта Андрея АБРЕМСКОГО, в Средиземном море между участниками операции и штабом “Активных усилий”, который находится в Неаполе, циркулирует оперативная информация относительно текущей обстановки, которая касается торгового судоходства.

“Мы анализируем эти электронные данные и сверяем их с результатами освещения надводной обстановки, что ее в определенном районе дежурства осуществляет наш корабль. На протяжении двух последних суток на радарах “Гетьмана Сагайдачного” появились три торговых судна, которыми интересуется НАТО. Два из них находились в территориальных водах одной из средиземноморских стран, где ожидали разрешение на вхождение в иностранный порт. Третье судно двигалось, но на очень большом расстоянии от нашего корабля”, – рассказал А.АБРЕМСКИЙ.

Начальник производного штаба – командир бригады надводных кораблей Военно-Морских Сил ВС Украины капитан 2 ранга Сергей САВЧЕНКО проинформировал, что ввиду указанных обстоятельств (пребывание в территориальных водах и большое расстояние до судна) командованием похода было принято решение не осуществлять активных контрольных действий (опрос или досмотр) в отношении отмеченных судов, а доложить об этих суднах в установленном порядке командиру тактической группы – фрегату итальянских ВМС “Грантьере”. В свою очередь, из итальянского фрегата текущие результаты работы “Гетьмана Сагайдачного” были доведены до сведения командиру постоянно действующего оперативного соединения кораблей Сил реагирования НАТО в Средиземном море. Согласно действующему в рамках операции алгоритму, информация из украинского корабля поступила в Морской оперативный центр в Неаполе и Центр судоходства НАТО, что в Нортвуде (Великобритания).

“Все участники операции действуют согласно своим полномочиям в иерархической структуре сил, задействованных в “Активных усилиях”. Что касается нашей работы по трем упомянутым судам, то они не были классифицированы как “подозрительные” в результате наблюдений за ними или их опроса нашим кораблем – статус подозрительного судна каждому из них был уже присвоен НАТО раньше. То есть, этими торговыми судами Альянс интересовался еще до начала нашего участия в операции. Волей судьбы эти суда появились в “средиземке”, и их запеленговал наш корабль, о чем мы доложили по команде”, – прокомментировал ход участия “Гетьмана Сагайдачного” в средиземноморской операции командир украинского фрегата капитан 3 ранга Антон ГЕЛУНОВ.

Он также добавил, что дальнейшая судьба запеленгованных украинским фрегатом судов будет решаться в штабе операции. “В любом случае мы сработали четко, быстро, а главное, по установленным натовским процедурам”, – подчеркнул А.ГЕЛУНОВ.

В свою очередь, командир похода – начальник Центра морских операций Военно-Морских сил ВС Украины капитан 2 ранга Денис БЕРЕЗОВСКИЙ подчеркнул, что действия, предпринятые в отношении трех торговых судов, привлекших к себе интерес НАТО, свидетельствуют о внимательной и согласованной работе экипажа украинского фрегата.

Командир похода также выразил убеждение, что в случае необходимости командованием операции будет дано соответствующее разрешение на более детальные опросы и даже проведение смотровых операций, экипаж будет действовать более активно и настойчиво. “По крайней мере, мы готовы к этому”, – подчеркнул Д.БЕРЕЗОВСКИЙ.

Оценивая итоги первой половины трехмесячной боевой службы фрегата, начальник Центра морских операций ВМС ВС Украины подчеркнул высокий коэффициент полезного действия работы, проведенной экипажем флагмана украинского флота. По мнению командира похода, это стало возможным благодаря высокой корабельной организации на “Гетьмані Сагайдачному”.

Как сообщил Д.БЕРЕЗОВСКИЙ, за время выхода из Севастополя фрегат прошел больше 7 тысяч морских миль, его экипажем опрошены около 190 торговых судов. За торговым судоходством непосредственно следят расчет боевого информационного поста фрегата и операционные офицеры. На них работает практически весь экипаж: вахтенные офицеры, штурманы, связисты, механики, а также производная группа морской авиации флота. С Родиной и с натовскими партнерами поддерживается постоянная связь. На фрегате звучат учебные тревоги, проводятся корабельные боевые учения и тренировки спасателей, несет службу подразделение противодиверсионного отряда флота.

На данный момент фрегат “Гетьман Сагайдачний” начал очередное возвращение на базу логистического обеспечения НАТО Суда-Бей, где его экипаж сможет пополнить запасы горючего и воды. После этого украинский корабль в который раз выйдет на патрулирование определенных районов Средиземного моря.