Кабмин снова отложил изменения в госбюджет

11:19, 25 июня 2008
Общество
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Документ не согласовали с СП

На сегодняшнем заседании Кабинета министров не планируется рассмотрение вопроса об изменениях в госбюджет 2008 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК.

Он отметил, что на сегодняшний день документ еще не согласован с Секретариатом Президента Украины. «Приоритеты по изменению в бюджет с Секретариатом Президента еще не согласованы», - подчеркнул В.ПИНЗЕНИК.

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