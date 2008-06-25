Кабмин снова отложил изменения в госбюджет

На сегодняшнем заседании Кабинета министров не планируется рассмотрение вопроса об изменениях в госбюджет 2008 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК.

Он отметил, что на сегодняшний день документ еще не согласован с Секретариатом Президента Украины. «Приоритеты по изменению в бюджет с Секретариатом Президента еще не согласованы», - подчеркнул В.ПИНЗЕНИК.

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