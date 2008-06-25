Украинцы не хотят бороться с коррупцией

В Украине - высокий уровень общественной терпимости к коррупции, вызванный недостаточной правовой образованностью и сознанием украинцев. Об этом рассказала в интервью «Немецкой волне» менеджер нового антикоррупционного проекта Ирина Негреева.

Эксперты Киевского международного института социологии и проекта "Содействие активному участию граждан в противодействии коррупции в Украине" собрали вместе все результаты исследований коррупции за последние десять лет. Созданная база данных охватывает часовой период с 1998 по 2008 год. Как отметил гендиректор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто, эти данные исследований часто не доступны украинской и международной общественности и нередко теряются. Самыми коррумпированными украинцы считают высшие учебные и медицинские заведения, правоохранительные структуры, а также органы регуляции и проверок предпринимательской деятельности. Больше половины опрошенных положительно относятся к этому явлению, если оно решает их проблемы. Но только 13 процентов сознались, что давали взятки. По мнению Ирины Негреевой, это является следствием неосведомленности граждан: «Когда человека спрашивают: «Готовы ли вы побороть коррупцию?», и только 10 процентов говорят, что готовы, это свидетельствует, что люди не знают, как это делать и не хотят это делать. Что им проще дать взятку». По данным исследований, с коррупцией сталкивались почти две трети украинцев.