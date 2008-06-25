15 человек попали в больницу после празднования выпускного вечера

На протяжении 22-24 июня в инфекционное отделение санитарной части г. Кузнецовска Ривненской области с предварительным диагнозом - острый гастро энтероколит - госпитализированы 15 человек (жители с. Озеры Володимирецкого района) после проведения выпускного вечера 21 июня.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, всего находилось на праздновании 50 человек. По состоянию на 7 часов утра 25 июня госпитализированные находятся в удовлетворительном состоянии. Специалистами районной СЭС в очаге заболевания осуществляется комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мер. Предварительная причина заболевания - нарушение технологии приготовления и хранение блюд в домашних условиях.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС в Ривненской области.