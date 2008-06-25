Привлекательность Укртелекома всё хуже?

Результатом финансово-хозяйственной деятельности менеджмента ОАО «Укртелеком» стало то, что компания теряет инвестиционную привлекательность, заявил председатель Главного Контрольно-ревизионного управления Николай СИВУЛЬСКИЙ на пресс-конференции.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, чистая прибыль компании по итогам 2007 года составила 267,2 млн. грн., что в сравнении с 2006 годом меньше на 40%, а с 2005 годом – в 2 раза.

«В мировой практике принято, что прибыль является одним из факторов, по которому потенциальные инвесторы оценивают компанию», - отметил Н.СИВУЛЬСКИЙ.

По результатам проверки ГлавКРУ было установлено, что "Укртелеком" начислил амортизацию показателя гудвил за 2006 год, который был сформирован при преобразовании Украинского государственного предприятия электросвязи в ОАО «Укртелеком», за счет проведенной дооценки активов во время формирования уставного фонда общества.

ГлавКРУ также выявило занижение государственной доли в уставном фонде компании на 140 млн. грн.

Также "Укртелеком" не привел стоимость основных средств в соответствие с их справедливой стоимостью, вследствие чего на 1 ноября 2007 года считаются полностью амортизированными основные средства первичной стоимостью 622,4 млн. грн., которые используются в деятельности предприятия. Несмотря на то, что срок дальнейшего их полезного использования определен 12-90 месяцев, дооценка основных средств не проведена.

Н.СИВУЛЬСКИЙ отметил, что в определенных случаях цена приватизируемого объекта определяется исходя из его уставного фонда, и, соответственно, чем меньше его размер, тем ниже цена за объект. По словам председателя ГлавКРУ, факт искусственного уменьшения уставного фонда "Укртелекома" имеет большое значение, учитывая, что это предприятие уже долгое время находится в предприватизационном состоянии.

Справка УНИАН. ОАО «Укртелеком» - национальный оператор фиксированной связи (более 10 млн. абонентов), компания оказывает также услуги мобильной связи (более 16 тыс. абонентов).

Доход компании в 2007 году составил более 8 млрд. грн., чистая прибыль – 267 млн. грн.

Число сотрудников в компании на конец 2007 года составляло 105,4 тыс. чел.