Минздрав: Украина теряет медиков

Министерство здравоохранения заявляет, что Украина превращается в страну-донора медицинских кадров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, директор Департамента кадровой политики, образования и науки Министра здравоохранения Николай БАНЧУК, выступая на расширенном заседании коллегии министерства, отметил, что сегодня в Украине наблюдается мировая тенденция к уменьшению количества медицинских работников за счет миграции населения.

«Украина, к сожалению, является страной-донором медицинских кадров. Процессу миграции способствует низкий уровень заработной платы, отсутствие надлежащих социально-бытовых условий, несовершенная инфраструктура населенных пунктов. Особенно проблемным этот вопрос становится для приграничных регионов. В результате объективных социально-экономических факторов наблюдается и устоявшаяся негативная тенденция к снижению престижа профессии медицинского работника», - заявил в выступлении руководитель департамента.

Обращаясь к представителям регионов, Н.БАНЧУК призвал руководителей всех уровней при определении потребности в кадровых ресурсах, разработке путей уменьшения существующего дефицита специалистов отойти от стереотипов пассивного ожидания выпускников высших медицинских учебных заведений и начать тщательный и всесторонний анализ кадровой ситуации, активный поиск новых форм решения проблемы.

Он отметил, что на сегодняшний день в системе Министерства здравоохранения Украины занято свыше 1,1 млн. лиц, в том числе 195,5 тыс. врачей и 433,4 тыс. младших специалистов с медицинским образованием, которые занимают соответственно 226,6 тыс. врачебных и 436,3 тыс. должностей специалистов. Укомплектованность врачами составляет 80,3%, а дефицит врачебных кадров составляет почти 48 тысяч должностей.

По словам директора департамента, за счет естественной текучести ежегодно выбывает свыше 6 тыс. врачей. Основным источником пополнения врачебных кадров являются выпускники высших медицинских учебных заведений. Однако их количество, около 4 тыс. лиц ежегодно, не компенсирует даже естественной текучести, несмотря почти на 100% обеспечение выпускников первым рабочим местом. Как следствие, в течение последних 10 лет наблюдается стойкая тенденция к уменьшению количества врачей. Их количество по сравнению с 1998 годом уменьшилось на 7 тыс. человек.

Министерство неоднократно обращалось в Министерство экономики и Кабинет Министров Украины с обоснованными расчетами об увеличении до 6,5 тыс. человек объемов приема в высшие медицинские учебные заведения врачей по государственному заказу. К сожалению, вопрос не был решен положительно, а предпринимавшиеся Министерством меры для стабилизации кадровой