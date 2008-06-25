КРУ проверяет ветеринаров, и выводы очень тревожные

В 185 населенных пунктах Черниговской области крестьяне держат больных лейкозом коров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Контрольно-ревизионного управления в Черниговской области, этот факт установлен специалистами КРУ в ходе проверки эффективности использования бюджетных средств, выделенных на противоэпизоотические меры в 2005-2007 годах.

Выяснилось, что только в подсобных хозяйствах на 1 января 2008 года крестьяне держали более 2800 голов крупного рогатого скота, больных лейкозом.

Как объяснила главный государственный аудитор КРУ в области Елена ДМИТРИЕВА, мизерные штрафы (от 8,5 до 51 грн.) не очень пугают руководителей, специалистов хозяйств и индивидуальных владельцев скота.

"Поэтому в нарушение Инструкции по профилактике и оздоровлению крупного рогатого скота от лейкоза его часто не уничтожают, а продолжают держать на протяжении двух и более лет, ограничившись изоляцией от здоровых животных", - констатировала она. Это приводит, в свою очередь, к распространению заболевания, особенно среди поголовья скота в частном секторе.

В целом аудиторы пришли к выводу, что на качество работы ветеринарной службы влияет ряд факторов. В частности, при остром недостатке одних ветеринарных препаратов без заявленной надобности или сверх потребности от Государственного комитета ветеринарной медицины в область централизовано поступило других препаратов более чем на 1 млн. грн.

Нерегулярные поставки некоторых ветпрепаратов усложняли своевременное принятие профилактических и диагностических мер. Например, несвоевременная иммунизация привела к новым вспышкам бешенства – в 2007 году заболело 246 животных, что по сравнению с 2005 годом больше почти в полтора раза. К тому же лабораторное оборудование ветеринарной службы практически изношено и морально устарело. По большей части оно приобретено еще в 80-х годах прошлого века. А доля средств, которую выделяли местные бюджеты на противоэпизоотические меры по отношению к финансированию из государственного бюджета, составляла в среднем 0,5%.

По результатам аудиторского исследования специалисты КРУ подготовили ряд предложений, которые направлены Управлению ветеринарной медицины в Черниговской области.

*** Лейкоз коров - вирусная инфекционная болезнь, при которой в крови пораженных животных резко увеличивается количество лейкоцитов.