Активность покупателей на фондовых рынках падает

Активность покупателей на фондовых рынках в последнее время падает. Об этом УНИАН сообщила аналитик инвестиционной компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

По ее словам, индекс ПФТС движется сейчас в рамках нисходящего тренда, повторяя динамику мировых площадок. «Осознание того факта, что в ближайшее время облегчения на финансовых рынках не произойдет, толкает фондовые площадки вниз», - считает аналитик.

Она сообщила, что Citigroup предупредил, что во втором квартале банк проведет списание плохих активов, а Royal Bank of Sсotland предрек катастрофический обвал фондовых и кредитных рынков в течение 3 месяцев.

Как сообщила аналитик, на текущей неделе важным событием станет заседание Комитета по открытым рынкам ФРС США, которое состоится 25 июня и на котором будет рассматриваться вопрос размера базовой учетной ставки. По ее словам, из недавних заявлений главы ФРС Бена БЕРНАНКЕ газете Financial Times о том, что он более обеспокоен проблемами экономики, нежели инфляцией, следует, что ставка останется неизменной, а это временно может приостановить падение рынков.