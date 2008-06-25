Третий саммит ГУАМ пройдет под девизом интеграции

30 июня -1 июля в городе Батуми (Грузия) состоится третий саммит ГУАМ, который пройдет под девизом «ГУАМ – интегрируя восток Европы».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Василий КИРИЛИЧ.

Он отметил, что в рамках саммита состоятся заседания Совета ГУАМ на уровнях глав государств и министров иностранных дел. Во время саммита состоится передача председательства в организации от Азербайджана к Грузии.

По словам В.КИРИЛИЧА, ввиду приоритета, который предоставляется в рамках ГУАМ вопросам отраслевого сотрудничества, в рамках саммита впервые планируется провести совместные заседания рабочих групп ГУАМ в трех блоках: экономического, гуманитарного, правоохранительного и сотрудничества по безопасности.

По результатам саммита планируется подписать Батумскую декларацию «ГУАМ – интегрируя восток Европы», Заявление Совета глав государств – членов ГУАМ об использовании транспортного потенциала и развитии транспортного коридора ГУАМ, а также ряд межправительственных документов.