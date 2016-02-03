Декоммунизация по-харьковски: три района переименовали, а двум сохранили названия, изменив посвящение

Как сообщает пресс-служба Харьковского городского совета, соответствующее распоряжение подписал мэр Геннадий Кернес.

Так, Дзержинский район стал Шевченковским, Ленинский - Холодногорским, Орджоникидзевский - Индустриальным.

Жовтневый район сохранил свое название, но теперь будет называться в честь нескольких знаменательных дат, которые отмечаются в Украине в октябре.

Читайте такжеНардеп Денисенко внес в ВР проект постановления о переименовании Днепропетровска

То же касается Фрунзенского района: его название осталось прежним, но теперь он будет называться в честь Тимура Фрунзе - летчика-истребителя, Героя Советского Союза, уроженца Харькова, который героически погиб в 1942 году.

Также было переименовано 48 улиц (список).

20 ноября 2015 года на сессии Харьковского городского совета были переименованы 173 улицы, четыре парка и сквера, а также станция метро "Советская" (теперь - "Площадь Конституции").

Читайте такжеВ парламент внесен проект постановления о переименовании 4 городов и 160 сел и поселков