Если бы выборы в ВР прошли в ближайшее воскресенье (опрос)

За Блок Юлии Тимошенко проголосовало бы больше всего граждан, если бы парламентские выборы проходили в ближайшее воскресенье.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного «Украинским демократическим колом» по заказу Института политики 6-15 июня 2008 года.

По данным опроса, за БЮТ проголосовали бы 26,8% избирателей, за Партию регионов - 25,3%.

За блок «Наша Украина - Народная самооборона» готовы проголосовать 5,3% респондентов, за Коммунистическую партию Украины - 5%, за Блок Литвина - 4,7%.

Вместе с тем Социалистическая партия Украины и Прогрессивная социалистическая партия не преодолели бы трьохпроцентного избирательного барьера, набрав соответственно 2,6% и 1,7% голосов.

За другую партию или блок проголосовали бы 3,2% опрошенных, против всех - 7,3%, не будут принимать участия в выборах - 7,9%, не определились -10,3%.

В общей сложности было опрошено 1200 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки без учета эффекта дизайна с достоверностью 0,95 не превышает ± 3%.