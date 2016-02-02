Представитель Национальной полиции допускает внесудебное наказание, если не действует закон

Об этом он заявил в эфире hromadske.tv.

«Есть мораль, а есть закон. И не всегда закон дает возможность сохранить мораль», – сказал Кива.

«Самое главное в моем понимании – это сохранение человеческой жизни. Для сохранения жизни, я готов переступить закон», – отметил он.

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Также, Илья Кива заявил, что готов пройти полиграф.

На вопрос журналиста "готовы ли Вы пройти полиграф?" Кива ответил: "Конечно! Ниче себе! А полиграф готов пройти меня? Вот как можно было бы поставить вопрос".