Представитель Национальной полиции допускает внесудебное наказание, если не действует закон

00:52, 02 февраля 2016
Общество
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Руководитель департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины Илья Кива допускает внесудебное наказание в случаях, если закон не работает.

Фото УНІАН

Об этом он заявил в эфире hromadske.tv.

«Есть мораль, а есть закон. И не всегда закон дает возможность сохранить мораль», – сказал Кива.

«Самое главное в моем понимании – это сохранение человеческой жизни. Для сохранения жизни, я готов переступить закон», – отметил он.

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Также, Илья Кива заявил, что готов пройти полиграф.

На вопрос журналиста "готовы ли Вы пройти полиграф?" Кива ответил: "Конечно! Ниче себе! А полиграф готов пройти меня? Вот как можно было бы поставить вопрос".

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