СМИ преувеличивают опасность "черных песков"

Средства массовой информации Украины сильно преувеличивают радиоактивную опасность "черных песков", пятна которых вымываются на некоторые пляжи Азовского побережья.

Об этом корреспонденту УНИАН сказала заместитель Главного государственного санитарного врача Донецкой области Лариса ГУСЕВА.

Она акцентировала, что ежегодно с началом летнего сезона тема "черных песков" появляется в СМИ, и каждый раз этим пескам необоснованно приписывается радиоактивная опасность.

"Черные пески – это месторождения на дне Азовского моря. Я эти черные пески хорошо знаю, потому что защитила кандидатскую диссертацию по теме "Радиационно-гигиеническая оценка моноцитовых песков Азовского побережья". Я 10 лет занималась этой проблемой, мы проводили исследования, и заверяю: "черные пески" не представляют никакой опасности для человека", - сказала Л.ГУСЕВА.

Она акцентировала, что "черные пески" – это природные вещества, которые вымываются со дна моря", и которые "действительно могут создавать повышенный гамма-фон, который может составлять и 30, и 130 микроРентген в час".

"Это небольшие пятна, они могут быть 20 см, могут быть полметра. Но этот фон сравним с фоном, излучаемым, например, обычным гранитом. Все знают, что гранит – это природный материал, который дает повышенный гамма-фон. Так вот представьте себе, что это гранит. Это точно такое же природное вещество, которое просто вымывается морем, особенно, после штормов", - разъяснила Л.ГУСЕВА. Она добавила, что на побережье Азовского моря "черные пески" наиболее активно вымываются на пляже у поселка Песчаный, бывают такие намывы и в Першотравневом районе.

"Проблемой этих песков санитарные службы области занимаются с 1986 года, приезжали ученые из Москвы, Киева, эти пески изучены со всех сторон. Они не могут причинить ущерб здоровью человека, потому что с таким уровнем фона в 50, 60 и даже 100 микроРентген в час человеку на этом песке нужно лежать полгода, не вставая", - подчеркнула замглавного санврача области.

Она также напомнила, что "ежегодно весной работники местной санстанции вместе с коммунальными службами проходит пляжи с дозиметром". "И если обнаруживают даже незначительные пятна "черного песка", эти участки просто боронуют. Вывозить эти пески нет никакого смысла. И делают это больше для успокоения людей, а вовсе не потому, что этот гамма-фон может принести ущерб здоровью", - заверила Л.ГУСЕВА.

Она еще раз подчеркнула, что отдыхающие "могут абсолютно не опасаться за свое здоровье на пляжах, где есть этот песок".