Сильный туман может отрезать оккупированный Крым от России

Об этом сообщает Крым.Реалии.

Как объясняют в "ведомстве", причиной является прогнозируемое ухудшение погоды в воскресенье.

О возможном нарушении работы паромной переправы также сообщают в крымском "главке МЧС", где поясняют это туманом.

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Паромная переправа через Керченский пролив является основной транспортной артерией, которая соединяет оккупированный Крым с Краснодарским краем РФ.

Деятельность переправы зависит от погодных условий, часто она вынуждена приостанавливать свою работу из-за штормовых предупреждений.