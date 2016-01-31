Сильный туман может отрезать оккупированный Крым от России
07:11, 31 января 2016Общество
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ВООО «Морская дирекция», которая курирует сейчас работу Керченской паромной переправы, сообщают о возможной приостановке работы переправы 31 января.
Керченскую переправу могут закрыть из-за тумана / 82inform.ru
Об этом сообщает Крым.Реалии.
Как объясняют в "ведомстве", причиной является прогнозируемое ухудшение погоды в воскресенье.
О возможном нарушении работы паромной переправы также сообщают в крымском "главке МЧС", где поясняют это туманом.
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Паромная переправа через Керченский пролив является основной транспортной артерией, которая соединяет оккупированный Крым с Краснодарским краем РФ.
Деятельность переправы зависит от погодных условий, часто она вынуждена приостанавливать свою работу из-за штормовых предупреждений.
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