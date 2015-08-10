В очереди на Керченской переправе снова застряли почти 1,5 тысячи машин

Об этом сообщают «Крым Реалии» со ссылкой на «Морскую дирекцию», которая курирует деятельность переправы.

По данным ведомства, к 8 утра 10 августа в порту «Кавказ» собралось 950 легковых и 37 грузовых машин, 4 автобуса и 24 ГАЗели, в терминале «Крым» порта «Керчь» – 30 легковых авто. На накопительной площадке «Славянск-на-Кубани» – 424 грузовых авто, на накопительной площадке «Аэропорт» – 5 ГАЗелей.

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«Переправа работает в штатном режиме. На линии «Кавказ – Крым» задействованы паромы «Победа», «Олимпиада», «Крым», «Протопорос IV» и «Майор Чапичев». На линии «Кавказ – Керченский морской торговый порт» курсируют паромы «Глюкофилоуза III», «Керченский-2» и «Ейск», – сообщает дирекция.