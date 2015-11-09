Под Марьинкой перевернулся БТР: один пограничник погиб, шестеро ранены - волонтер

Об этом в Facebook сообщила волонтер Екатерина Дорохина.

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"Сегодня погиб Нешко Игорь, старший прапорщик. Пограничники. Это черниговские. Ехали в БТРе, под Марьинкой что-то случилось, то ли наехали, то ли подстрелили. БТР перевернулся. 7 бойцов внутри. Игорь погиб. 6 в госпитале, в Красноармейске", - написала она.

Как сообщалось ранее, на протяжении прошлых суток боевики вели огонь по всем направлениям в зоне АТО, нарушая перемирие.