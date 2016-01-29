В Украине гриппом и ОРВИ переболели почти 8% населения - СЭС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил и.а. председателя Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Святослав Протас.

Читайте такжеЕжедневно в Украине от осложнений гриппа и ОРВИ умирают около 10 человек - СЭС

По его словам, с начала эпидемического сезона (с 28 сентября 2015 года) в стране зарегистрированы почти 3,1 млн людей, которые переболели гриппом и ОРВИ, это почти 8% от общего количества населения.

"Ежедневно в больницы с гриппом и ОРВИ обращаются 80 тысяч человек. Из них 65% - дети до 17 лет. Самые высокие показатели в Киеве (15,5%) и Киевской области (11,5%). Самые низкие - в Закарпатской (4,8%) и Харьковской (3,4%) областях. С начала эпидсезона госпитализированы 116 тысяч человек (4% от всех заболевших)", - сказал Протас.

Он также сообщил, что эпидемический порог превышен в 18 регионах страны.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 29 января, по данным Министерства здравоохранения, в Украине количество умерших от гриппа возросло до 155 человек.