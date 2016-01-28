Музыка "ВКонтакте" может стать платной

Социальная сеть «ВКонтакте» будет закупать у «Первого музыкального издательства» музыкальный контент, вследствии чего прослушивание музыки в соцсети может стать платным.

Об этом заявил генеральный директор ПМИ Максим Дмитриев, передает RNS.

«Мы договорись с "ВКонтакте" об использовании нашей музыки на финансовых условиях», - сказал он, отказавшись раскрыть условия сделки. То есть «ВКонтакте» будет перечислять ПМИ деньги за распространение музыки.

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«ВКонтакте» может объявить о соглашении с ПМИ в ближайшее время.

Представитель «ВКонтакте» Георгий Лобушкин не смог оперативно ответить на запрос информагенства.

По словам источника, знакомого с деталями сделки, следующим шагом «ВКонтакте» может стать введение платной подписки за доступ к музыкальному контенту через соцсеть.