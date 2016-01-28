В Ривненской области из-за гриппа и ОРВИ умерли 11 человек

Об этом УНИАН сообщил заведующий эпидемиологическим отделом главного управления Госсанэпидемслужбы в Ривненской области Виктор Мороз.

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«Из числа умерших - шесть мужчин и пять женщин. Самому младшему было 39 лет, самому старшему – 78. Все они слишком поздно обратились за помощью к медикам. Кроме того, все умершие от гриппа и ОРВИ страдали хроническими болезнями. Сейчас состояние заболеваний гриппом и ОРВИ в Ривненской области остается высоким. Поэтому людям следует быть особенно осторожными», - говорит Мороз.

Как сообщал УНИАН, в Украине с начала эпидсезона, с 28 сентября прошлого года, по состоянию на 27 января текущего года ОРВИ и гриппом переболели 3 млн 17 454 человека, зарегистрировано 129 летальных случаев.