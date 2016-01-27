В Украине от гриппа и ОРВИ умерли 122 человека – СЭС

По состоянию на 27 января в Украине жертвами гриппа и ОРВИ стали более 100 человек. Об этом сообщил и.о. главы Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Святослав Протас, передает "РБК-Украина".

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Отметим, вчера глава Минздрава Александр Квиташвили сообщил о 83 погибших и объявил в Украине эпидемию гриппа. По состоянию на 26 января эпидемпорог был превышен в 18 областях. На Черниговщине – почти на 90%. По состоянию на 25 января обучение приостановлено в 10 551 учебном заведении.