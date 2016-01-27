На Луганщине СБУ разоблачила полицейского, который работал на ФСБ

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Милиционер в 2014 году в личных делах и без ведома руководства выезжал на временно оккупированную террористами территорию. В Луганске майора полиции завербовали представители российского ФСБ, работающих под прикрытием т.н. "МГБ ЛНР"", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что российская спецслужба начала активно использовать старшего инспектора по осени 2015 года. "По заданию кураторов он собрал и передал ФСБ информацию о сотрудниках подразделений полиции, транспортные средства, размещение блокпостов в зоне проведения антитеррористической операции и ряд служебных документов, в том числе с грифом "секретно"", - сообщили в ведомстве.

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В частности, старший инспектор пересылал сведения по электронной почте со служебных и домашнего компьютера. Во время обысков, которые проводятся совместно с прокуратурой, сотрудники спецслужбы изъяли доказательства работы майора в ФСБ.

"Следователями СБ Украины возбуждено уголовное производство по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Решается вопрос об избрании полицейскому меры пресечения. Продолжаются оперативно-следственные действия", - сообщили в СБУ.

Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины разоблачила замысел российских спецслужб по созданию в Днепропетровском регионе агентурной сети.