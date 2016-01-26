Рада ввела бесплатное обеспечение учебниками школьников и учителей

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 235 народных депутатов из 294, зарегистрированных в сессионном зале.

В Законе "Об образовании" устанавливается, что центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере образования, обеспечивает подготовку и издание учебников, пособий, методической литературы.

Определяется, что государство гарантирует молодежи право на получение полного общего среднего образования и оплачивает его получение. Полное общее среднее образование в Украине является обязательным и может получаться в различных типах учебных заведений.

Государство гарантирует бесплатное обеспечение учебниками, пособиями учащихся общеобразовательных учебных заведений и педагогических работников в порядке, установленном Кабинетом министров Украины.

Учащиеся общеобразовательных учебных заведений, которые изучают языки национальных меньшинств, обеспечиваются учебниками в порядке, установленном Кабмином.

Читайте такжеВ России начали жечь "чуждые российской идеологии" книги Фонда Сороса

В Законе "Об общем среднем образовании" также определяется, что центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере образования, обеспечивает подготовку и издание учебников, пособий, методической литературы.

Читайте также70% родителей на оккупированном Донбассе волнует статус "дипломов" и "аттестатов" их детей - опрос

Кроме того, он организует бесплатное обеспечение учебниками, пособиями учеников общеобразовательных учебных заведений и педагогических работников в порядке, установленном Кабмином.

Этот Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

28 декабря 2014 года Верховная Рада отменила бесплатное обеспечение педагогических работников и учащихся общеобразовательных учебных заведений учебниками, пособиями, методической литературой.