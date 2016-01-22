Суд выпустил на поруки нардепов одного из участников драки на Драгобрате, другому определил залог

21:37, 22 января 2016
Общество
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Суд выпустил на поруки парламентариев одного из бойцов "Правого сектора", принимавшего участие в скандальной драке на курорте Драгобрат в поселке Ясиня Закарпатской области, другому фигуранту дела позволил выйти из-под ареста в случае внесения залога в 55 тысяч гривен.

драгобрат суд пс 22.01.16 / mukachevo.net

Об этом сообщает Mukachevo.net.

Апелляционный суд Закарпатской области вечером 22 января решил выпустить из-под ареста на поруки депутатов Верховной Рады бойца "Правого сектора" Антона Окорокова по кличке "Бес".

Взять его на поруки согласились Юрий Тимошенко ("Народный фронт") и Игорь Луценко ("Батькивщина").

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Ранее в пятницу этот суд также определил, что другой боец ПС Василий Василинюк по прозвищу "Цвик", взятый под стражу по решению Ужгородского горрайонного суда, может выйти в случае внесения залога в размере 40 минимальных зарплат, что составляет 55 120 гривень.

Как добавляет издание, рассмотрение апелляции по "Цвика" длилось более 5 часов.

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драгобрат суд пс 22.01.16 / mukachevo.net

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