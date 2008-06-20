Почему разбился самолет в Крыму - предварительные данные

По предварительным данным, в Крыму легкий одноместный самолет разбился из-за того, что пилот, пролетая слишком низко, не рассчитал высоту – в итоге летательный аппарат зацепился крылом за деревья и рухнул вниз.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму.

Пилота из искореженной кабины вытащил механик, который следил за полетом с земли. Летчик (мужчине на вид около 60 лет) находился без сознания.

«Прибывшие врачи диагностировали переломы руки, ноги и грудной клетки. Сейчас пострадавший пилот находится в реанимации в тяжелом состоянии», - отметили в МЧС.

Самолет, принадлежащий предприятию «Агросервис» города Щелкино (Крым), по предварительным данным, получил серьезные повреждения.

Как сообщал УНИАН, 19 июня в 13.30 возле села Ручьи в Раздольненском районе Крыма, обрабатывая поле зерновых, упал и разбился легкий самолет.

Крымский Главк МЧС указывает, что самолет марки Х 32 СХ.