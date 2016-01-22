Сегодня Украина отмечает День соборности

Сегодня, 22 января, Украина празднует День соборности. Это праздник на государственном уровне отмечают с 1999 года в честь провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики в январе 1919.

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Ежегодно в Украине происходят акции, которые символически демонстрируют, что Восток и Запад - вместе. С желто-синими лентами создают живую цепь через Днепр.

Сегодня в Киеве на мосту Патона участники акции обещают протянуть 30-метровый государственный флаг, пишет ТСН.иа.

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Также в этот день принято вспоминать событие, которое состоялось годом раньше, 22 января 1918 г. – принятие IV Универсала УЦР, которым провозглашалась полная независимость УНР.