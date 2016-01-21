От гриппа в Украине уже умерли 60 человек - Минздрав

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Украины Ирина Колесникова во время брифинга.

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«За этот сезон смертность составляет 0,13 на 100 тыс. населения. Это 60 человек», - сказала она.

Средние показатели за прошлые годы, начиная с 1994 года, по словам Колесниковой, были на уровне 0,4, а в 2009 - 1,55.

Эпидемиолог сказала, что больше всего людей умерло в нынешнем сезоне в Одесской области.

В то же время врио председателя Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Святослав Протас уточнил, что в Одесской области зафиксированы 22 смерти от гриппа. В Винницкой от гриппа умерли 7 человек, Волынской - 1, Донецкой - 5, Днепропетровской - 1, Запорожской - 1, Кировоградской - 1, Николаевской - 1, Ривненской - 2, Сумской - 2, Харьковской - 5, Хмельницкой - 1, Черкасской - 5, Черновицкой – 1 и в Киеве – 5 человек.

Как сообщал УНИАН, в КГГА информировали, что по состоянию на 21 января в столице от гриппа умерли 7 человек.